BRIEF-Vistin Pharma Q1 Net Loss At NOK 130.8 Mln

April 23 (Reuters) - Vistin Pharma ASA:
* 45% INCREASE IN REVENUE AND A RECORD QUARTERLY RESULT OF 14.2 MILLION FOR PHARMACEUTICAL BUSINESS IN Q1
* NET LOSS FOR PERIOD ENDED AT NOK 130.8 MILLION (2.0), WHICH INCLUDED LOSS OF CLOSING OIL DERIVATIVE PORTFOLIO
* Q1 REVENUE NOK 61.4 MILLION VERSUS NOK 42.2 MILLION YEAR AGO
* BOARD WILL PROPOSE TO PAY A DIVIDEND OF NOK 1 PER SHARE TO ITS SHAREHOLDERS
* DEMAND FOR METFORMIN IS STILL HIGH AND IS CURRENTLY NOT AFFECTED BY THE CORONA EPIDEMIC Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)