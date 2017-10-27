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BRIEF-Vistin Pharma Q3 EBITDA down at NOK 4.3‍​ mln
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October 27, 2017 / 5:25 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Vistin Pharma Q3 EBITDA down at NOK 4.3‍​ mln

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 27 (Reuters) - VISTIN PHARMA ASA

* REG-VISTIN PHARMA ASA : THIRD QUARTER 2017 RESULTS - STRONG GROWTH, CAPACITY EXPANSION ON TRACK

* REVENUE OF NOK 46.7 MILLION FOR Q3 VERSUS. NOK 38.3 MILLION IN Q3 2016

* Q3 EBITDA NOK 4.3‍​ MILLION VERSUS NOK 5.1 MILLION YEAR AGO

* TO MEET EXPECTED GROWTH IN DEMAND FOR METFORMIN GLOBALLY, CO TO INCREASE CURRENT PRODUCTION CAPACITY

* CO TO INCREASE CURRENT PRODUCTION CAPACITY BY ANOTHER 3,000MT, A DOUBLING FROM THE CURRENT CAPACITY Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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