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BRIEF-Vita 34 adjusts revenues and earnings targets for 2017
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August 8, 2017 / 9:10 AM / 4 days ago

BRIEF-Vita 34 adjusts revenues and earnings targets for 2017

1 Min Read

Aug 8 (Reuters) - VITA 34 AG:

* DGAP-ADHOC: VITA 34 ADJUSTS REVENUES AND EARNINGS TARGETS FOR 2017

* ‍FROM 2018 ONWARDS, MANAGEMENT EXPECTS NO FURTHER SPECIAL EFFECTS RESULTING FROM ACQUISITION OF SERACELL​

* ‍FY OUTLOOK: NOW EXPECTS EBITDA BETWEEN EUR 1.6 TO 1.9 MILLION (PREVIOUSLY: EUR 2.6 - 2.7 M).​

* NOW EXPECTS FY REVENUES BETWEEN EUR 18.9 AND 19.4 MILLION (PREVIOUSLY: EUR 17.4 - 17.9 M)

* ADJUSTS ITS OUTLOOK FOR CURRENT FINANCIAL YEAR AFTER ACQUISITION OF FORMER COMPETITOR SERACELL Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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