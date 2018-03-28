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March 28, 2018 / 5:15 AM / in 11 hours

BRIEF-Vita 34 Q4 EBITDA At EUR 1.1 Mln

Reuters Staff

1 Min Read

March 28 (Reuters) - VITA 34 AG:

* CONTINUED GROWTH TREND FOLLOWING ACQUISITION - VITA 34 WITH FURTHER SIGNIFICANT SALES AND EARNINGS GROWTH IN Q4

* SALES (Q4) INCREASED BY 25.6% TO EUR 5.4 MILLION

* EBITDA (Q4) GREW AGAIN BY A SIGNIFICANTLY HIGHER THAN PROPORTIONAL 57.1% TO EUR 1.1 MILLION

* SEES FY 2018 EBITDA OF BETWEEN EUR 4.0 MILLION AND EUR 4.6 MILLION, REPRESENTING AN EBITDA MARGIN OF 19% - 20%.

* OUTLOOK 2018: EXPECTS SALES REVENUE OF BETWEEN EUR 21.0 MILLION AND EUR 23.0 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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