Healthcare
March 25, 2020 / 1:13 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Vita Group Announces Temporary Closure Of Its Skin-Health & Wellness Clinics

1 Min Read

March 25 (Reuters) - Vita Group Ltd:

* ANNOUNCES TEMPORARY CLOSURE OF ITS SKIN-HEALTH AND WELLNESS CLINICS

* CLOSURE OF SHAW CLINICS IN RESPONSE TO AUSTRALIAN GOVERNMENT’S STAGE 2 RESTRICTIONS AROUND COVID-19

* CO’S 21 CLINICS, INCLUDING 13 ARTISAN BRANDED &8 NON-ARTISAN BRANDED CLINICS TO BE CLOSED FROM , 26 MARCH FOR INDEFINITE PERIOD

* VITA’S INFORMATION & COMMUNICATIONS TECHNOLOGY CHANNEL DEEMED ESSENTIAL SERVICE BY AUSTRALIAN GOVERNMENT & REMAINS OPEN FOR BUSINESS Source text for Eikon: Further company coverage:

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