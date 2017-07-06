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July 6, 2017 / 10:44 AM / a month ago

BRIEF-Vitec Software Group acquires MV-Nordic in Denmark

1 Min Read

July 6 (Reuters) - VITEC SOFTWARE GROUP AB (PUBL)

* REG-VITEC SOFTWARE GROUP AB: VITEC ACQUIRES MV-NORDIC A/S IN DENMARK

* PAYMENT IS IN CASH AND A CONVERTIBLE BOND WITH DEVIATION FROM SHAREHOLDERS' PREFERENTIAL RIGHTS IN ACCORDANCE WITH AUTHORIZATION OF AGM 2017-04-25

* ACQUISITION IS EXPECTED TO DIRECTLY RESULT IN AN INCREASE IN EARNINGS PER SHARE FOR VITEC

* CONVERTIBLE BONDS DURATION IS 3 YEARS, WHICH AT FULL CONVERSION DILUTES CAPITAL BY 0.8% Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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