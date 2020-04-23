BRIEF-Vitrolife Q1 EBITDA Falls To SEK 116 Million

April 23 (Reuters) - Vitrolife AB:
* Q1 SALES AMOUNTED TO SEK 334 (312) MILLION, CORRESPONDING TO AN INCREASE OF 7 PERCENT IN SEK
* Q1 EBITDA SEK 116 MILLION VERSUS SEK 126 MILLION YEAR AGO
* DUE TO GREAT UNCERTAINTY PREVAILING FROM EXTENSIVE SPREAD OF COVID-19, VITROLIFE’S BOARD DECIDED TO POSTPONE ANNUAL GENERAL MEETING TO A LATER DATE
* LARGE REDUCTION IN INFLOW OF ORDERS DUE TO COVID-19 DURING BEGINNING OF Q2
* SALES DURING FIRST WEEKS OF APRIL AMOUNTED TO APPROXIMATELY A THIRD OF THOSE IN CORRESPONDING PERIOD PREVIOUS YEAR Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)