Chinese Labor Unrest
April 20, 2020 / 12:12 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Viva China Holdings Sees A Significant Drop In Profit By About Hk$800 Million Attributable For Q1

1 Min Read

April 20 (Reuters) - Viva China Holdings Ltd:

* VIVA CHINA HOLDINGS LTD- EXPECTED TO RECORD A SIGNIFICANT DROP IN PROFIT BY ABOUT HK$800 MILLION ATTRIBUTABLE FOR 2020 Q1

* VIVA CHINA HOLDINGS LTD - OUTBREAK OF CORONAVIRUS HAS NO MATERIAL ADVERSE IMPACT ON FINANCIAL PERFORMANCE OF GROUP FOR 2020 Q1

* VIVA CHINA HOLDINGS LTD - EXPECTED RESULT DUE TO ABSENCE OF GAIN ON DISPOSAL OF STAKE IN ASSOCIATE RECORDED IN 2019

* VIVA CHINA HOLDINGS SEES INCREASE IN GROUP’S PROFIT ATTRIBUTABLE FOR FIRST HALF OF 2020

* VIVA CHINA HOLDINGS LTD - EXPECTED INCREASE IN HY PROFIT DUE TO EXPECTED GAIN FROM PARTIAL SALE OF INVESTMENT IN ASSOCIATE Source text for Eikon: Further company coverage:

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