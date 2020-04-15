Healthcare
April 15, 2020 / 1:29 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Viveve Medical - Resubmits U.S. Investigational Device Exemption To FDA To Conduct Pursuit Trial For Improvement Of Stress Urinary Incontinence

1 Min Read

April 15 (Reuters) - Viveve Medical Inc:

* VIVEVE MEDICAL INC - RESUBMITS U.S. INVESTIGATIONAL DEVICE EXEMPTION TO FDA TO CONDUCT PURSUIT TRIAL FOR IMPROVEMENT OF STRESS URINARY INCONTINENCE

* VIVEVE MEDICAL - RESUBMITTED IDE TO BEGIN SUI TRIAL ADDRESSES PROTOCOL REQUESTS, PROVIDES POSITIVE RESULTS FROM ADDITIONAL IN VIVO ANIMAL SAFETY

* VIVEVE MEDICAL INC - SUI FEASIBILITY TRIAL COMPLETED ENROLLMENT IN MARCH, AND IS TARGETED FOR READOUT IN LATE SUMMER OF 2020

* VIVEVE MEDICAL - IF POSITIVE, RESULTS OF SUI FEASIBILITY TRIAL COULD SUPPORT LAUNCH OF PIVOTAL PURSUIT TRIAL IN U.S. FOR IMPROVEMENT OF SUI IN WOMEN Source text for Eikon: bit.ly/2K8oC7a Further company coverage:

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