BRIEF-Vocera Announces Q1 Revenue Of $40.2 Mln

April 26 (Reuters) - Vocera Communications Inc:
* Q1 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.04
* Q1 REVENUE $40.2 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $39.1 MILLION
* SEES FY 2018 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.28 TO $0.48
* SEES Q2 2018 NON-GAAP LOSS PER SHARE $0.02 TO $+0.06
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.05 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.43, REVENUE VIEW $180.2 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* Q2 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.06, REVENUE VIEW $43.4 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: