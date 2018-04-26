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April 26, 2018 / 8:50 PM / in 33 minutes

BRIEF-Vocera Announces Q1 Revenue Of $40.2 Mln

Reuters Staff

1 Min Read

April 26 (Reuters) - Vocera Communications Inc:

* SEES Q2 2018 GAAP LOSS PER SHARE $0.17 TO $0.25

* Q1 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.04

* SEES Q2 2018 REVENUE $39.5 MILLION TO $43.5 MILLION

* Q1 REVENUE $40.2 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $39.1 MILLION

* SEES FY 2018 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.28 TO $0.48

* SEES Q2 2018 NON-GAAP LOSS PER SHARE $0.02 TO $+0.06

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.05 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.43, REVENUE VIEW $180.2 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* Q2 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.06, REVENUE VIEW $43.4 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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