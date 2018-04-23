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April 23, 2018 / 10:40 PM / Updated 4 hours ago

BRIEF-Vocus Group Says Ceased All Discussions With Interested Parties In Sale Of NZ Arm

Reuters Staff

1 Min Read

April 24 (Reuters) - Vocus Group Ltd:

* ANNOUNCES CONCLUSION OF SALE PROCESS FOR VOCUS NZ AND UPDATE ON DEBT REFINANCING

* CEASED ALL DISCUSSIONS WITH INTERESTED PARTIES IN SALE PROCESS

* BOARD CONCLUDED THAT IT IS IN BEST INTERESTS OF SHAREHOLDERS FOR VOCUS TO RETAIN VOCUS NEW ZEALAND BUSINESS

* BOARD REMAINS COMFORTABLE ON POSITIONING OF COMPANY’S BALANCE SHEET AND HAS NO CURRENT INTENTION TO PURSUE AN EQUITY OFFERING

* VOCUS EXPECTS THAT ITS NET LEVERAGE RATIO WILL PEAK IN H1 FY19 AND WILL ORGANICALLY REDUCE OVER SUBSEQUENT PERIODS

* EXPECTS TO COMPLETE ITS FACILITY REFINANCE BY END OF CURRENT FINANCIAL YEAR Source text for Eikon: Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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