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March 22, 2018 / 12:48 PM / Updated 16 hours ago

BRIEF-‍Vodafone, Aditya Birla Announces New Leadership Team Of Merger Between Vodafone India, Idea Cellular​

Reuters Staff

1 Min Read

March 22 (Reuters) - Vodafone Group Plc:

* ‍VODAFONE GROUP AND ADITYA BIRLA GROUP ANNOUNCE PROPOSED NEW LEADERSHIP TEAM OF MERGER BETWEEN VODAFONE INDIA AND IDEA CELLULAR​

* ‍KUMAR MANGALAM BIRLA WILL BE NON-EXECUTIVE CHAIRMAN OF MERGED COMPANY​

* ‍VODAFONE AND IDEA CONTINUE TO MAKE GOOD PROGRESS IN SECURING REQUIRED REGULATORY APPROVALS FOR MERGER​

* ‍SAYS CEO OF MERGED COMPANY WOULD BE BALESH SHARMA , CURRENTLY CHIEF OPERATING OFFICER OF VODAFONE INDIA​

* EXISTING LEADERSHIP TEAMS OF IDEA CELLULAR AND VODAFONE INDIA WILL CONTINUE TO MANAGE THEIR SEPARATE BUSINESSES

* ‍ONLY UPON COMPLETION OF MERGER BETWEEN VODAFONE INDIA, IDEA CELLULAR​ TWO BUSINESSES WILL CEASE TO OPERATE AS DISTINCT AND COMPETING ENTITIES Source text for Eikon: Further company coverage:

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