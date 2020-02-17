Healthcare
February 17, 2020 / 1:54 PM / a few seconds ago

BRIEF-Vodafone Idea To Pay India Govt 25 Bln Rupees In Govt Dues On Monday

1 Min Read

Feb 17 (Reuters) - Vodafone Idea Ltd:

* VODAFONE IDEA -BOARD AUTHORISED CO TO IMMEDIATELY PAY TO DEPARTMENT OF TELECOM PORTION OF DUES BASED ON AGR AGGREGATING TO A SUM OF 25 BILLION RUPEES TODAY

* VODAFONE IDEA - BOARD AUTHORISED CO TO IMMEDIATELY PAY TO DEPARTMENT. OF TELECOM FURTHER 10 BILLION RUPEES BEFORE END OF THE WEEK

* VODAFONE IDEA-APPLICATION TO SUPREME COURT FOR DIRECTIONS TO TELECOM DEPARTMENT TO NOT TAKE COERCIVE STEPS FOR RECOVERY OF GOVERNMENT DUES “NOT ENTERTAINED “ Source text for Eikon: Further company coverage:

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