Aug 9 (Reuters) - Voestalpine Ag

* Voestalpine says q1 ebit: eur 329 mn. (+96% yoy)

* Voestalpine says q1 ebitda: eur 514 mn. (+54% yoy)

* Voestalpine says q1 turnover: eur 3.3 bn. (+17% yoy) Further company coverage: (Reporting By Shadia Nasralla)