Healthcare
March 30, 2020 / 4:10 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Vogo FY Net Loss Group Share Widens To 2.8 Million Euros

1 Min Read

March 30 (Reuters) -

* FY REVENUE OF EUR 1.8 MILLION VERSUS EUR 0.7 MILLION YEAR AGO

* FY NET LOSS EUR 2.8 MILLION VERSUS LOSS OF EUR 2.1 MILLION YEAR AGO

* FY EBITDA LOSS EUR 1.9 MILLION VERSUS LOSS OF EUR 0.7 MILLION YEAR AGO

* SOLID FINANCIAL POSITION: EUR 6.5 MILLION IN CASH AND CASH EQUIVALENTS AT 31 DECEMBER 2019

* COVID-19 IMPACT: A SLOWDOWN IN ORDER INTAKE

* UPDATE ON THE IMPACT OF COVID-19: SLOWDOWN IN PRODUCTION DUE TO THE STOPPAGE OF ACTIVITY BY CERTAIN SUBCONTRACTORS Source text: bit.ly/2Uw0S34 Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below