FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Voltabox sets final issue price at EUR 24.00 per share
Sections
Featured
U.S. may intensify vetting of women, children refugees
Politics
U.S. may intensify vetting of women, children refugees
In Kuroda's face - researchers find ways to predict changes
Economy
In Kuroda's face - researchers find ways to predict changes
After massive quakes, millions in Mexico turn to early warning app
Technology
After massive quakes, millions in Mexico turn to early warning app
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Auto & Truck Manufacturers
October 10, 2017 / 1:15 PM / in 10 days

BRIEF-Voltabox sets final issue price at EUR 24.00 per share

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 10 (Reuters) - VOLTABOX AG:

* SETS THE FINAL ISSUE PRICE AT EUR 24.00 PER SHARE

* ‍AT THIS ISSUE PRICE INITIAL PUBLIC OFFERING OF VOLTABOX AG WAS APPROX. 10 TIMES COVERED​

* ‍COMMENCEMENT OF TRADING IN VOLTABOX AG SHARES IN REGULATED MARKET OF FRANKFURT STOCK EXCHANGE IS SCHEDULED FOR OCTOBER 13, 2017​

* ‍OVERALL, 6.325 MILLION SHARES OF VOLTABOX AG WERE PLACED WITH INVESTORS IN CONTEXT OF IPO​

* ‍OVERALL PLACEMENT VOLUME AMOUNTED TO EUR 151.8 MILLION OF WHICH VOLTABOX AG GENERATED EUR 139.8 MILLION IN GROSS PROCEEDS​

* ‍PARAGON AG INTENDS TO REMAIN MAJORITY SHAREHOLDER OF VOLTABOX FOR FORESEEABLE FUTURE​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.