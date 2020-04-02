Healthcare
April 2, 2020 / 4:08 PM / Updated 4 hours ago

BRIEF-Voltron Therapeutics Enters Into Sponsored Research Agreement With Massachusetts General Hospital To Develop Potential COVID-19 Vaccine

1 Min Read

April 2 (Reuters) -

* VOLTRON THERAPEUTICS, INC. ENTERS INTO SPONSORED RESEARCH AGREEMENT WITH THE VACCINE & IMMUNOTHERAPY CENTER AT THE MASSACHUSETTS GENERAL HOSPITAL TO DEVELOP POTENTIAL COVID-19 VACCINE

* VOLTRON - COLLABORATION TO ACCELERATE CANDIDATE DEVELOPMENT, ANIMAL MODEL TESTING OF HALOVAX SELF-ASSEMBLING VACCINE TO FIGHT CORONAVIRUS COVID-19

* VOLTRON - DATA ON TWO CANDIDATES FROM BOTH SMALL AND LARGE ANIMAL MODELS EXPECTED WITHIN SIX MONTHS

* VOLTRON - VACCINE IS EXPECTED TO ENTER ANIMAL TESTING BY END OF APRIL 2020 & TO BE FOLLOWED BY SAFETY STUDIES AS SOON AS POSSIBLE THEREAFTER Source text for Eikon:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below