Healthcare
March 11, 2020 / 2:18 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Volvo Cars says two China plants up and running, remaining two seen restarting soon

1 Min Read

March 11 (Reuters) - Zhejiang Geely Holding Group Co Ltd :

* VOLVO CARS SPOKESMAN SAYS 2 OF ITS 4 PLANTS IN CHINA ARE UP AND RUNNING, REST EXPECTED TO RESTART IN THE NEAR FUTURE AND POSSIBLY ALREADY THIS WEEK

* VOLVO CARS SPOKESMAN SAYS 2 OF ITS 4 PLANTS IN CHINA ARE UP AND RUNNING, REST EXPECTED TO RESTART IN THE NEAR FUTURE AND POSSIBLY ALREADY THIS WEEK

* VOLVO CARS SPOKESMAN SAYS SITUATION UNCHANGED WITH REGARDS TO PLANTS IN EUROPE AND U.S, WITH PRODUCTION RUNNING AND CURRENTLY NO DISRUPTIONS SEEN AHEAD Source text for Eikon: Further company coverage: (Stockholm Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below