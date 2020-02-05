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June 1, 2016 / 3:36 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Volvo: Renault Trucks Signs Agreement With The Carlsberg Group

1 Min Read

Feb 5 (Reuters) - Volvo AB:

* RENAULT TRUCKS SIGNS HISTORIC AGREEMENT WITH THE CARLSBERG GROUP TO DELIVER 20 ELECTRIC TRUCKS

* RENAULT TRUCKS SIGNS HISTORIC AGREEMENT WITH THE CARLSBERG GROUP TO DELIVER 20 ELECTRIC TRUCKS

* RENAULT TRUCKS IS TAKING A CRITICAL STEP IN TRANSFORMATION OF URBAN TRANSPORT BY ANNOUNCING SIGNING OF A CONTRACT WITH CARLSBERG GROUP TO DELIVER 20 D WIDE Z.E.

* TRUCKS, WHICH WILL BE DELIVERED IN 2020, WILL BE OPERATED BY FELDSCHLÖSSCHEN BREWERY, CARLSBERG’S SWISS SUBSIDIARY Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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