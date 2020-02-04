BRIEF-Von Finck Family Completes SGS Share Sale

Feb 4 (Reuters) - SGS SA:
* FAMILY HAS SUCCESSFULLY COMPLETED SALE OF 960,000 SGS SHARES (12.7% OF SGS SHARE CAPITAL) BY WAY OF AN ACCELERATED BOOKBUILD OFFERING AT A PRICE OF CHF 2,425 PER SHARE
* LARGEST SHAREHOLDER, GBL, PARTICIPATED IN TRANSACTION AND HAS INCREASED ITS STAKE FROM 16.7% TO 18.9% OF SGS SHARE CAPITAL
* TRANSACTION DIVERSIFIES OUR INVESTOR BASE AND INCREASES OUR FREE-FLOAT
* REMAINING VON FINCK HOLDING IS SUBJECT TO A 180-DAY LOCK-UP Source text for Eikon: Further company coverage: (Berlin Speed Desk)