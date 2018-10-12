FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Imprisoned In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Switzerland Market Report
October 12, 2018 / 4:38 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Vonovia Buys Stake in Residential Portfolio From SNCF As Part Of Consortium

1 Min Read

Oct 12 (Reuters) - Vonovia SE:

* AS PART OF A CONSORTIUM, VONOVIA WILL ACQUIRE A 10% STAKE IN A 4,000 UNIT RESIDENTIAL PORTFOLIO FROM SNCF GROUP

* STRUCTURE OF TRANSACTION WILL GIVE VONOVIA AN INDIRECT 10% STAKE IN FONCIÈRE VESTA FOR AN INVESTMENT OF A HIGHER DOUBLE-DIGIT MILLION EURO AMOUNT

* REITERATES ITS BELIEF THAT FRANCE IS A MEANINGFUL LONG-TERM OPPORTUNITY TO THE EXTENT THAT LEGISLATION CHANGES

* WITHOUT SUCH LEGISLATIVE CHANGE, HOWEVER, VONOVIA DOES NOT EXPECT TO MAKE ANY MEANINGFUL CAPITAL ALLOCATIONS Source text: here Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.