FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
April 13, 2018 / 9:06 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Vornado - Q1 Results To Include $6.5 Mln Net Loss From Other Items

Reuters Staff

1 Min Read

April 13 (Reuters) - Vornado Realty Trust:

* VORNADO ANNOUNCES CERTAIN ITEMS TO BE INCLUDED IN ITS FIRST QUARTER 2018 FINANCIAL RESULTS

* RESULTS FOR QUARTER ENDED MARCH 31, TO INCLUDE $34.7 MILLION OF EXPENSE RELATED TO CHANGE IN FAIR VALUE OF MARKETABLE SECURITIES

* RESULTS FOR QTR END MARCH 31 TO ALSO INCLUDE $14.5 MLN OF EXPENSE FOR WRITE-OFF OF SERIES G AND SERIES I ISSUANCE COSTS

* Q1 RESULTS TO INCLUDE $23.5 MILLION OF EXPENSE RELATED TO CO’S SHARE OF POTENTIAL ADDITIONAL NEW YORK CITY REAL PROPERTY TRANSFER TAXES

* Q1 RESULTS TO INCLUDE $6.5 MILLION NET LOSS FROM OTHER ITEMS Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.