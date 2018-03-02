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March 2, 2018 / 9:50 PM / in 16 hours

BRIEF-Vornado Realty Trust Says On Feb 16, The New York City Tax Appeals Tribunal Issued A Decision Against A Subsidiary Of Co - SEC Filing

Reuters Staff

1 Min Read

March 2 (Reuters) - Vornado Realty Trust:

* VORNADO REALTY TRUST SAYS ON FEB 16, THE NEW YORK CITY TAX APPEALS TRIBUNAL ISSUED A DECISION AGAINST A SUBSIDIARY OF CO - SEC FILING

* VORNADO REALTY TRUST SAYS ON FEB 16, THE NEW YORK CITY TAX APPEALS TRIBUNAL ALSO ASSESSED ADDITIONAL NEW YORK CITY REAL PROPERTY TRANSFER TAXES

* VORNADO REALTY TRUST SAYS TRIBUNAL’S FEB 16 DECISION REVERSED A JAN 2017 DETERMINATION THAT THE NEW YORK CITY REAL PROPERTY TRANSFER TAXES WERE NOT DUE

* VORNADO REALTY TRUST SAYS DUE TO TRIBUNAL'S DECISION, CO ESTIMATES RECORDING EXPENSE IN QUARTER ENDED MARCH 31 OF $0.11 PER DILUTED SHARE Source text: (bit.ly/2GXr7pf) Further company coverage:

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