FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
21 days ago
BRIEF-Vossloh H1 net income down to EUR 13.4 mln
#Trump
#NorthKorea
#Energy&Environment
#Russia
#Science
#FutureOfMoney
#CyberRisk
Sections
Featured
Banish Bannon? Trump weighs his options
Politics
Banish Bannon? Trump weighs his options
Trump's 'America First' looms large at NAFTA talks
NAFTA
Trump's 'America First' looms large at NAFTA talks
Offshore drilling mergers raise hopes for sector recovery
Reuters Focus
Offshore drilling mergers raise hopes for sector recovery
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Semiconductors
July 26, 2017 / 5:35 AM / 21 days ago

BRIEF-Vossloh H1 net income down to EUR 13.4 mln

1 Min Read

July 26 (Reuters) - VOSSLOH AG:

* NET SALES ROSE BY 16.7 % TO €492.2 MILLION AFTER SIX MONTHS‍​

* GROUP’S EBIT ROSE SIGNIFICANTLY BY 37.1 % TO €26.6 MILLION IN THE FIRST HALF OF 2017 (PREVIOUS YEAR: €19.4 MILLION)

* Group Forecast for 2017 Confirmed‍​

* ORDER BACKLOG AS OF JUNE 30, 2017, WAS €737.3 MILLION (PREVIOUS YEAR: €633.7 MILLION)

* H1 ORDERS RECEIVED REMAINED ALMOST UNCHANGED YEAR OVER YEAR AT €465.0 MILLION (PREVIOUS YEAR: €472.6 MILLION)

* H1 NET INCOME 13.4 MILLION EUROS VERSUS 14.6 MILLION EUROS YEAR AGO Source text - bit.ly/2tYl4Ki Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

    © 2017 Reuters. All Rights Reserved.