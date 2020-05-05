BRIEF-Voya Financial Inc Says Will Revisit Earnings Growth Guidance Ranges, Including Previously Shared $1.80 To $1.90 EPS Guidance For Q4 2021

May 5 (Reuters) - Voya Financial Inc:
* Q1 ADJUSTED OPERATING EARNINGS PER SHARE $0.83, AFTER TAX
* VOYA FINANCIAL ANNOUNCES FIRST-QUARTER 2020 RESULTS
* Q1 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $0.88 — REFINITIV IBES DATA
* DIFFICULT TO CONFIDENTLY PROVIDE MEDIUM AND LONG-TERM EARNINGS GROWTH GUIDANCE
* WILL REVISIT EARNINGS GROWTH GUIDANCE RANGES, INCLUDING PREVIOUSLY SHARED $1.80 TO $1.90 EPS GUIDANCE FOR Q4 2021
* QTRLY NORMALIZED ADJUSTED OPERATING EARNINGS PER SHARE $1.10, AFTER TAX Source text for Eikon: Further company coverage: