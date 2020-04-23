BRIEF-Voyageurs du Monde To Cancel 2019 Dividend

April 23 - VOYAGEURS DU MONDE SA:
* reported on
* FY NET RESULT GROUP SHARE EUR 20.3 MLN VERSUS EUR 21.3 MLN YEAR AGO
* ON CORONAVIRUS: ACTIVITY HAS BEEN VERY SEVERELY DISRUPTED SINCE LAST MARCH DUE TO COVID-19 OUTBREAK
* BOARD OF DIRECTORS WILL PROPOSE TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF 18 JUNE 2020 NOT TO DISTRIBUTE A DIVIDEND FOR 2019 FY
* MEASURES TO POSTPONE DEADLINES HAVE BEEN TAKEN AT FISCAL, SOCIAL AND CONTRACTUAL LEVELS AND MANAGERS HAVE ALSO SIGNIFICANTLY REDUCED THEIR REMUNERATION AND WAIVED THEIR 2019 BONUS
* SHARP DROP IN ACTIVITY HAS FORCED GROUP TO PLACE EMPLOYEES IN PARTIAL ACTIVITY AT DIFFERENT LEVELS IN ORDER TO BENEFIT FROM GOVERNMENT AID
* ALL INVESTMENTS HAVE BEEN FROZEN AND VERY SIGNIFICANT BUDGET CUTS HAVE BEEN IMPLEMENTED TO DEAL WITH THIS UNPRECEDENTED SITUATION
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