Switzerland Market Report
August 20, 2019 / 4:58 AM / Updated 6 minutes ago

BRIEF-VP Bank H1 Group Net Income At CHF 35.3 Mln

1 Min Read

Aug 20 (Reuters) - VP BANK AG:

* H1 GROUP NET INCOME ROSE FROM CHF 29.3 MILLION TO CHF 35.3 MILLION

* H1 ASSETS UNDER MANAGEMENT INCREASED FROM CHF 41.5 BILLION TO CHF 45.6 BILLION

* H1 COST/INCOME RATIO FELL TO 68.6 PER CENT (IN THE COMPARATIVE PRIOR-YEAR PERIOD: 70.3 PER CENT)

* H1 TIER 1 RATIO (CORE CAPITAL RATIO) AMOUNTED TO 19.7 PER CENT AND THE LEVERAGE RATIO WAS 6.9 PER CENT

* H1 NET INTEREST INCOME OF CHF 54.6 MILLION (COMPARATIVE PRIOR-YEAR PERIOD: CHF 55.0 MILLION)

* H1 TOTAL OPERATING INCOME ROSE BY 10.1 PERCENT, OR CHF 14.9 MILLION, TO CHF 162.7 MILLION Source text - bit.ly/2MphdUn Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below