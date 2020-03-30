BRIEF-Vranken Pommery Monopole FY Operating Result Down At 20.3 Million Euros

March 30 (Reuters) - VRANKEN POMMERY MONOPOLE SA:
* FY REVENUE OF EUR 274.6 MILLION VERSUS EUR 300.4 MILLION YEAR AGO
* IN VIEW OF THE CURRENT SITUATION AND THE EXCEPTIONAL MEASURES TAKEN BY THE GROUP, IT IS NOT CONCEIVABLE TO MAINTAIN THE PAYMENT OF A DIVIDEND
* FY NET INCOME OF EUR 0.1 MILLION VERSUS EUR 3.4 MILLION YEAR AGO
* FY OPERATING RESULT OF EUR 20.3 MILLION VERSUS EUR 23.1 MILLION YEAR AGO
* OUTLOOK 2020: GROUP IS PURSUING ITS DEBT REDUCTION TARGET OF EUR 30 MILLION FOR THE FINANCIAL YEAR
* ON CORONAVIRUS: AT END OF CONTAINMENT PERIOD, GROUP ESTIMATES THAT RETURN TO NORMAL ACTIVITY MAY TAKE SEVERAL WEEKS
* AT 31 DEC 2019 GROUP'S NET FINANCIAL DEBT OF EUR 712 MILLION Source text: bit.ly/33WEMJW Further company coverage: (Gdansk Newsroom)