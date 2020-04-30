Healthcare
April 30, 2020 / 4:40 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Vukile Property Fund Appoints COVID-19 Strategic Adviser

1 Min Read

April 30 (Reuters) - Vukile Property Fund Ltd:

* JSE: VKE - VKE11 - MANAGEMENT OF HEALTH RISKS ASSOCIATED WITH COVID-19: APPOINTMENT OF STRATEGIC ADVISER

* VUKILE PROPERTY FUND LTD - RETAINED SERVICES OF BARRY SCHOUB IN CAPACITY OF STRATEGIC ADVISOR TO BOARD ON HEALTH MATTERS RELATED TO COVID-19 PANDEMIC

* VUKILE PROPERTY FUND LTD - IMPLEMENTED VARIOUS MEASURES FOCUSED ON HEALTH AND WELL-BEING OF OUR CUSTOMERS, TENANTS, EMPLOYEES AND OTHER STAKEHOLDERS Source text for Eikon: Further company coverage:

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