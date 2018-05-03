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May 3, 2018 / 12:09 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Vulcan Announces Q1 Earnings Per Share $0.40 From Continuing Operations

Reuters Staff

2 Min Read

May 3 (Reuters) - Vulcan Materials Co:

* Q1 EARNINGS PER SHARE $0.40 FROM CONTINUING OPERATIONS

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.22 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* REAFFIRMS FY 2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $4.00 TO $4.65 FROM CONTINUING OPERATIONS

* Q1 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $0.44 FROM CONTINUING OPERATIONS

* QTRLY TOTAL REVENUES INCREASED $67 MILLION, OR 9 PERCENT, TO $854 MILLION

* SHIPMENTS INCREASED 2.3 MILLION TONS, OR 6 PERCENT, TO 40.5 MILLION TONS IN QUARTER

* COMPANY CONTINUES TO EXPECT OPERATING AND MAINTENANCE CAPITAL SPENDING FOR 2018 OF APPROXIMATELY $250 MILLION

* ALSO PLAN FOR $350 MILLION IN INTERNAL GROWTH CAPITAL EXPENDITURES DURING 2018

* FOR 2018, EXPECT EARNINGS FROM CONTINUING OPERATIONS OF $4.00 TO $4.65 PER DILUTED SHARE

* FOR 2018, EXPECT ADJUSTED EBITDA OF $1.150 TO $1.250 BILLION

* Q1 REVENUE VIEW $815.0 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $4.26 — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

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