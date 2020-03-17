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March 17, 2020 / 4:37 PM / Updated an hour ago

BRIEF-VW Says VW Passenger Cars Brand To Suspend Production

1 Min Read

March 17 (Reuters) - VOLKSWAGEN AG:

* VOLKSWAGEN PASSENGER CARS BRAND SHUTS DOWN PRODUCTION ON THURSDAY DUE TO CORONAVIRUS OUTBREAK

* VOLKSWAGEN PASSENGER CARS PLANTS SUSPEND PRODUCTION FOR TWO WEEKS

* PLANTS OF VOLKSWAGEN GROUP COMPONENT ARE ALSO AFFECTED

* PRODUCTION STOP INITIALLY APPLIES TO FACILITIES IN WOLFSBURG, EMDEN, DRESDEN, OSNABRÜCK, ZWICKAU, BRATISLAVA (SLOVAKIA), PAMPLONA (SPAIN), PALMELA (PORTUGAL)

* PRODUCTION STOP ALSO APPLIES TO COMPONENT PLANTS IN BRAUNSCHWEIG, CHEMNITZ, HANOVER, KASSEL, SALZGITTER AND SITECH Source text - bit.ly/2WmJJtK Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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