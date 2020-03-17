BRIEF-VW Says VW Passenger Cars Brand To Suspend Production

March 17 (Reuters) - VOLKSWAGEN AG:
* VOLKSWAGEN PASSENGER CARS BRAND SHUTS DOWN PRODUCTION ON THURSDAY DUE TO CORONAVIRUS OUTBREAK
* VOLKSWAGEN PASSENGER CARS PLANTS SUSPEND PRODUCTION FOR TWO WEEKS
* PRODUCTION STOP INITIALLY APPLIES TO FACILITIES IN WOLFSBURG, EMDEN, DRESDEN, OSNABRÜCK, ZWICKAU, BRATISLAVA (SLOVAKIA), PAMPLONA (SPAIN), PALMELA (PORTUGAL)
* PRODUCTION STOP ALSO APPLIES TO COMPONENT PLANTS IN BRAUNSCHWEIG, CHEMNITZ, HANOVER, KASSEL, SALZGITTER AND SITECH Source text - bit.ly/2WmJJtK Further company coverage: (Gdansk Newsroom)