March 21 (Reuters) - Volkswagen Ag:

* VW’S SKODA AUTO 2017 AFTER-TAX PROFIT EUR 1.27 BILLION, UP 34 PERCENT

* VW’S SKODA AUTO 2017 REVENUE EUR 16.56 BILLION, UP 20.8 PERCENT

* VW’S SKODA AUTO SAYS INVESTMENTS ROSE 33.9 PERCENT TO EUR 733 MILLION IN 2017 Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Jason Hovet)