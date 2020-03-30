Healthcare
March 30, 2020 / 2:31 PM / Updated 40 minutes ago

BRIEF-W Resources Secures 4 Mln Stg Convertible Bond Facility From Atlas Capital Markets

1 Min Read

March 30 (Reuters) - W Resources PLC:

* W RESOURCES PLC - FINANCING, LA PARRILLA AND SPAIN COVID-19 UPDATE

* W RESOURCES PLC - HAS SECURED A £4.0M CONVERTIBLE BOND FACILITY FROM ATLAS CAPITAL MARKETS

* W RESOURCES - DEEMED IT PRUDENT TO ESTABLISH FINANCIAL BUFFER AS IT IS NOT POSSIBLE TO PREDICT IMPACT OF GOVERNMENT PLANS ON EXTENDED LOCKDOWNS IN SPAIN

* W RESOURCES - MARCH QUARTERLY PRODUCTION AT LA PARRILLA HAS INCREASED BY OVER 160% FROM DECEMBER QUARTER Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below