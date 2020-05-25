Healthcare
May 25, 2020 / 2:52 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Wah Sun Handbags International Sees Net Profit Between HK$9 Mln & HK$13 Mln For Year

1 Min Read

May 25 (Reuters) - Wah Sun Handbags International Holdings Ltd:

* SEES NET PROFIT IN RANGE OF HK$9 MILLION AND HK$13 MILLION FOR YEAR

* ACTIVELY NEGOTIATING WITH LANDLORDS FOR RENTAL REDUCTIONS

* GOT CONSENTS FOR RENT REDUCTIONS FOR SOME OF OFFICES & LAND FROM LANDLORDS WITH 50% RENTAL REDUCTIONS FOR APRIL TO SEPT

* EXPECTS ECL PROVISION FOR IMPAIRMENT OF TRADE RECEIVABLES OF ABOUT HK$34 MILLION FOR YEAR

* ALL EXECUTIVE DIRECTORS REDUCED MONTHLY SALARIES BY 50% TEMPORARILY FROM APRIL

* STAFF SALARIES WILL ALSO BE ADJUSTED TO REFLECT CURRENT MARKET CONDITIONS Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below