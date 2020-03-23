Healthcare
March 23, 2020 / 3:28 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Wai Kee Holdings Posts Profit For Year Attributable Hk$1.26 Bln

1 Min Read

March 23 (Reuters) - Wai Kee Holdings Ltd:

* PROFIT FOR YEAR ATTRIBUTABLE HK$1.26 BILLION VERSUS HK$1.21 BILLION

* FINAL DIVIDEND FOR YEAR ENDED 31ST DEC, 2019 OF HK24.0 CENTS PER ORDINARY SHARE

* REVENUE FOR YEAR WAS HK$7,904 MILLION VERSUS HK$6,736 MILLION

* TOLL-FREE POLICY FOR ALL TOLL ROADS EXPECTED TO HAVE ADVERSE IMPACT ON PERFORMANCE OF ROAD KING’S TOLL ROAD BUSINESS IN 2020

* OUTBREAK OF NOVEL CORONAVIRUS HAS HAD AN IMPACT ON GROUP’S OPERATIONS

* EXPECTED THAT SUNNYVALE PROJECT WILL PROVIDE PROFIT CONTRIBUTION AND CASH DISTRIBUTION TO GROUP IN 2020 Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below