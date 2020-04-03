Healthcare
April 3, 2020 / 9:02 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Walgreens Boots Alliance Says Will Be Providing Face Covers To Pharmacy Staff & Other Store Team Members

1 Min Read

April 3 (Reuters) - Walgreens Boots Alliance Inc:

* WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC - WILL BE PROVIDING FACE COVERS TO PHARMACY STAFF & OTHER STORE TEAM MEMBERS

* WALGREENS BOOTS ALLIANCE - PROTECTIVE PLEXIGLASS SHIELDS ARE CURRENTLY BEING INSTALLED IN WALGREENS STORES IN SELECT MARKETS

* WALGREENS - STORES HAVE CONTINUALLY INCREASED FREQUENCY OF DAILY CLEANING PROCEDURES, WITH ADDITIONAL DEEP CLEANING AT ALL STORES

* WALGREENS BOOTS ALLIANCE - WALGREENS & POSTMATES HAVE EXPANDED ON-DEMAND DELIVERY TO SERVICE CONSUMERS NATIONWIDE

* WALGREENS BOOTS ALLIANCE - HAS WAIVED DELIVERY FEES FOR ALL ELIGIBLE PRESCRIPTIONS ON NEXT-DAY DELIVERY AT THIS TIME Source text for Eikon: Further company coverage:

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