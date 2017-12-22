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#Market News
December 22, 2017 / 11:24 AM / 2 days ago

BRIEF-Walgreens To Reduce Stake In Guangzhou Pharma Corp

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 22 (Reuters) - Walgreens Boots Alliance Inc:

* WALGREENS BOOTS ALLIANCE TO REDUCE STAKE IN GUANGZHOU PHARMACEUTICALS CORPORATION

* WALGREENS BOOTS ALLIANCE - CO WILL SELL A 30% INTEREST IN GUANGZHOU PHARMACEUTICALS CORPORATION TO GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS

* WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC - UPON COMPLETION, WALGREENS BOOTS ALLIANCE WILL OWN A 20% INTEREST IN GUANGZHOU PHARMACEUTICALS CORPORATION

* WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC - REDUCE STAKE IN GUANGZHOU PHARMACEUTICALS FOLLOWING OFFER FROM JV PARTNER GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS Source text for Eikon: Further company coverage:

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