BRIEF-Walker Greenbank Scraps Final Dividend Payment

March 25 (Reuters) - Walker Greenbank PLC:
* COVID-19 UPDATE
* TRADING IN CURRENT FINANCIAL YEAR STARTED WELL AND WAS IN LINE WITH BOARD’S EXPECTATIONS
* COVID-19, AND GOVERNMENT MEASURES IN OUR KEY MARKETS TO PREVENT SPREAD OF VIRUS, IS NOW IMPACTING OUR TRADING OUTLOOK.
* PROCUREMENT OF RAW MATERIALS FOR FACTORIES AND FINISHED GOODS HAS BEEN TEMPORARILY FROZEN
* IT IS INTENDED TO MAKE USE OF UK GOVERNMENT’S CORONAVIRUS JOB RETENTION SCHEME
* BOARD DOES NOT INTEND TO PROPOSE PAYMENT OF A FINAL DIVIDEND FOR YEAR ENDED 31 JANUARY 2020. Source text for Eikon: Further company coverage: