Healthcare
March 24, 2020 / 1:22 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Wallbridge Says Co Temporarily Suspends Operations In Quebec And Ontario Due To Covid-19

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March 23 (Reuters) - Wallbridge Mining Company Ltd:

* WALLBRIDGE TEMPORARILY SUSPENDS OPERATIONS IN QUEBEC AND ONTARIO DUE TO COVID-19

* WALLBRIDGE MINING CO- NO SUSPECTED OR CONFIRMED CASES OF COVID-19 AT ANY OF CO’S LOCATIONS

* WALLBRIDGE MINING COMPANY - TEMPORARILY SUSPENDING OPERATIONS AT FENELON GOLD PROJECT AS WELL AS ITS OPERATIONS IN ONTARIO UNTIL APRIL 15, 2020.

* WALLBRIDGE MINING COMPANY - CURRENTLY UNABLE TO DETERMINE IMPACT ON ITS 2020 OPERATING GUIDANCE Source text for Eikon: Further company coverage:

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