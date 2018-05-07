FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
May 7, 2018 / 6:19 PM / Updated 12 minutes ago

BRIEF-Wallenius Wilhelmsen Says Qtrly EBITDA Adjusted Ended At $128 Mln

Reuters Staff

1 Min Read

May 7 (Reuters) - Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA :

* WALLENIUS WILHELMSEN LOGISTICS - QTRLY EBITDA ADJUSTED ENDED AT USD 128 MILLION, A DECLINE OF 10% FROM USD 143 MILLION IN THE FIRST QUARTER LAST YEAR

* SAYS AT END OF Q1 ABOUT USD 85 MILLION OF USD 120 MILLION SYNERGY TARGET WAS CONFIRMED

* TOTAL INCOME WAS USD 968 IN SEASONALLY WEAK FIRST QUARTER, UP 9% FROM THE SAME PERIOD LAST YEAR

* WALLENIUS WILHELMSEN LOGISTICS - FOR OCEAN SEGMENT EBITDA ADJUSTED ENDED AT USD 111 MILLION IN Q1, DECLINE OF 10% COMPARED TO SAME PERIOD LAST YEAR

* WALLENIUS WILHELMSEN LOGISTICS - EBITDA FOR LANDBASED SEGMENT ENDED AT USD 20 MILLION IN Q1, DOWN FROM USD 22 MILLION IN SAME PERIOD LAST YEAR Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.