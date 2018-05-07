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May 7, 2018 / 5:13 PM / in 2 hours

BRIEF-Walmart Introduces More Measures To Help Curb Opioid Abuse, Misuse

Reuters Staff

1 Min Read

May 7 (Reuters) - Walmart Inc:

* WALMART INTRODUCES ADDITIONAL MEASURES TO HELP CURB OPIOID ABUSE AND MISUSE

* CO, SAM’S CLUB TO RESTRICT INITIAL ACUTE OPIOID PRESCRIPTIONS TO 7-DAY SUPPLY, WITH UP TO 50 MORPHINE MILLIGRAM EQUIVALENT MAXIMUM/DAY

* AS OF JAN. 1, 2020, WALMART & SAM’S CLUB WILL REQUIRE E-PRESCRIPTIONS FOR CONTROLLED SUBSTANCES

* BY AUGUST-END, IN U.S. STATES THAT ALLOW ACCESS, PHARMACISTS TO USE CONTROLLED SUBSTANCE TRACKING TOOL

* INITIATIVES ANNOUNCED ON MONDAY APPLY TO ALL WALMART AND SAM'S CLUB PHARMACIES AND PHARMACISTS IN U.S. AND PUERTO RICO Source text (bit.ly/2wkJKTQ) Further company coverage:

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