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Market News
April 4, 2018 / 8:41 PM / Updated 19 hours ago

BRIEF-Walmart Says David Cheesewright, Co, Unit Entered Into Transition And Retirement Agreement

Reuters Staff

1 Min Read

April 4 (Reuters) - Walmart Inc:

* WALMART SAYS ON MARCH 29 DAVID CHEESEWRIGHT, CO, UNIT ENTERED INTO TRANSITION AND RETIREMENT AGREEMENT - SEC FILING

* WALMART - UNDER AGREEMENT, CHEESEWRIGHT TO BE EMPLOYED ON FULL-TIME BASIS THROUGH MARCH 31, ON PART-TIME BASIS FROM APRIL 1, 2018 THROUGH JAN 31, 2019

* SUBJECT TO COMPLIANCE WITH TERMS OF AGREEMENT, AFTER RETIREMENT DATE,CHEESEWRIGHT TO RECEIVE PAYMENTS TOTALING C$5.6 MLN TO BE PAID OVER 1-YR Source text for Eikon: (bit.ly/2Jh39qW) Further company coverage:

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