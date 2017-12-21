BRIEF-Warba Bank Signs $400 MLN Syndicated Murabaha Financing Facility

Dec 21 (Reuters) - WARBA BANK:
* SAYS CLOSES DEBUT $400 MILLION SYNDICATED 3-YEAR MURABAHA FINANCING FACILITY
* SAYS FACILITY WAS ARRANGED BY BANK ABC, ABU DHABI COMMERCIAL BANK, BOUBYAN BANK AND FIRST ABU DHABI BANK IN THEIR CAPACITY AS INITIAL MANDATED LEAD ARRANGERS AND BOOKRUNNERS
* SAYS BANK ABC WAS THE SOLE COORDINATOR AND FIRST ABU DHABI BANK ACTED AS THE INVESTMENT AGENT
* SAYS FACILITY WAS INITIALLY LAUNCHED AT $250 MILLION,BANK DECIDED TO UTILIZE SIGNIFICANT OVER-SUBSCRIPTION TO INCREASE THE FACILITY SIZE TO $400 MILLION
* SAYS A TOTAL OF 15 BANKS FROM THE MENA, EUROPE AND ASIA PARTICIPATED IN THIS TRANSACTION Source: (bit.ly/2p32B1V) Further company coverage: