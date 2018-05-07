FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Earnings Season
May 7, 2018 / 11:39 AM / in 2 hours

BRIEF-Warner Music Group Reports Qtrly Revenue Of $963 Mln Versus $825 Mln

Reuters Staff

1 Min Read

May 7 (Reuters) -

* WARNER MUSIC GROUP CORP. REPORTS RESULTS FOR FISCAL SECOND QUARTER ENDED MARCH 31, 2018

* WARNER MUSIC GROUP - QTRLY NET LOSS WAS $1 MILLION VERSUS NET INCOME OF $20 MILLION IN PRIOR-YEAR QUARTER

* WARNER MUSIC GROUP CORP - QTRLY REVENUE $963 MILLION VERSUS $825 MILLION

* WARNER MUSIC GROUP - QTRLY ADJUSTED NET INCOME WAS $28 MILLION VERSUS ADJUSTED NET INCOME OF $25 MILLION IN PRIOR-YEAR QUARTER

* WARNER MUSIC GROUP CORP - QTRLY RECORDED MUSIC REVENUE GREW 15.3% (OR 9.1% IN CONSTANT CURRENCY) Source text for Eikon:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.