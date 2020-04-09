Healthcare
April 9, 2020 / 7:29 AM / in an hour

BRIEF-Warpaint London Scraps Final Dividend

1 Min Read

April 9 (Reuters) - Warpaint London PLC:

* WARPAINT LONDON PLC - MOST CUSTOMERS ARE CURRENTLY REDUCING, DEFERRING OR CANCELLING ORDERS OF ALL YEAR ROUND COSMETICS

* WARPAINT LONDON PLC - COMPANY CONTINUES TO SELL ONLINE AND THROUGH THOSE RETAIL OUTLETS STOCKING GROUP’S PRODUCTS THAT REMAIN OPEN

* WARPAINT LONDON PLC - FURLOUGHING 84 OF GROUP’S 115 UK STAFF

* WARPAINT LONDON PLC - UNABLE TO PROVIDE GUIDANCE AS TO FINANCIAL OUTCOME FOR YEAR ENDING 31 DECEMBER 2020.

* WARPAINT LONDON PLC - ANTICIPATES A SIGNIFICANT FALL IN REVENUE IN CURRENT FINANCIAL YEAR,

* WARPAINT LONDON PLC - RESOLVED TO NOT RECOMMEND A FINAL DIVIDEND FOR YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019. Source text for Eikon: Further company coverage:

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