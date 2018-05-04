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May 4, 2018 / 9:17 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Washington Real Estate Investment Trust Entered Into 8 Separate Equity Distribution Agreements

Reuters Staff

1 Min Read

May 4 (Reuters) - Washington Real Estate Investment Trust :

* WASHINGTON REAL ESTATE INVESTMENT TRUST - ON MAY 4, 2018, ENTERED INTO EIGHT SEPARATE EQUITY DISTRIBUTION AGREEMENTS - SEC FILING

* WASHINGTON REAL ESTATE INVESTMENT TRUST - CO MAY SELL UP TO AGGREGATE SALES PRICE OF $250 MILLION OF COMMON SHARES OF BENEFICIAL INTEREST

* WASHINGTON REAL ESTATE INVESTMENT TRUST - EQUITY DISTRIBUTION AGREEMENTS REPLACE CO'S EXISTING EQUITY DISTRIBUTION AGREEMENTS, DATED JUNE 23, 2015 Source text: (bit.ly/2rma89X) Further company coverage:

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