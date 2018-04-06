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April 6, 2018 / 10:06 AM / in a day

BRIEF-Wavestone Announces Acquisition Of Xceed Group

Reuters Staff

1 Min Read

April 6 (Reuters) - WAVESTONE SA:

* ANNOUNCES ACQUISITION OF UK-BASED CONSULTANCY XCEED GROUP

* ACQUISITION ACCELERATES INTERNATIONAL DEVELOPMENT OF WAVESTONE IN LINE WITH STRATEGIC PLAN WAVESTONE 2021

* TRANSACTION TAKES FORM OF A 100% ACQUISITION BY WAVESTONE OF XCEED GROUP (HOLDINGS) LIMITED’S, HEAD HOLDING COMPANY OF XCEED GROUP

* XCEED GROUP WILL BE CONSOLIDATED IN WAVESTONE’S ACCOUNTS AS OF APRIL 1 2018

* OPERATION HAS SEEN A CARVE-OUT OF FIMS ACTIVITY, EXCLUDED FROM ACQUISITION’S PERIMETER AND RETAINED BY CURRENT SHAREHOLDERS OF XCEED GROUP

* PURCHASE PRICE IS CIRCA £11.5M IN ENTERPRISE VALUE

* ADDITIONAL CONSIDERATION OF UP TO £5M CONDITIONED BY FIRM’S PERFORMANCE IN YEAR TO COME.

* ACQUISITION HAS BEEN PAID IN CASH AND FUNDED THROUGH AN EXISTING CREDIT LINE NEGOTIATED WITH WAVESTONE’S BANKS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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