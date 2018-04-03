BRIEF-Wavestone: Final Negotiations To Acquire UK Consultancy Firm

April 3 (Reuters) - Wavestone SA:
* FINAL NEGOTIATIONS TO ACQUIRE A UK CONSULTANCY: WAVESTONE INTENDS TO ACCELERATE INTERNATIONAL DEVELOPMENT
* COMPANY IS A LEADING TECHNOLOGY CONSULTANCY WHO SPECIALISES IN LARGE IT TRANSFORMATION PROGRAMMES FOR MAJOR BANKS AND FINANCIAL INSTITUTIONS.
* TRANSACTION WOULD TAKE FORM OF A 100% ACQUISITION BY WAVESTONE OF COMPANY’S CAPITAL
* PURCHASE PRICE WOULD BE BASED ON AN ENTERPRISE VALUE REPRESENTING CIRCA 1.2 TIMES 2017 REVENUES
* APPROXIMATELY 25% OF CONSIDERATION WOULD BE SUBJECT TO FIRM’S PERFORMANCE IN YEAR FOLLOWING COMPLETION
* ACQUISITION WOULD BE FUNDED THROUGH EXISTING CREDIT LINE NEGOTIATED WITH WAVESTONE’S BANKS. Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)