Healthcare
April 6, 2020 / 4:29 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Wavestone Suspends 2019/2020 Dividend Due To COVID-19

1 Min Read

April 6 (Reuters) - WAVESTONE SA:

* CORONAVIRUS AND LOCKDOWN HAVE SIGNIFICANT IMPACT ON BUSINESS

* 2019/20 ANNUAL GROWTH SLIGHTLY BELOW TARGET

* ALTHOUGH SOME PROJECTS HAVE BEEN RESUMED IN RECENT DAYS, THEY DON’T COMPENSATE FOR NEW POSTPONEMENTS OR CANCELLATIONS OF ENGAGEMENTS REQUESTED

* CURRENTLY, BUSINESS IS DOWN 15-20% APPROXIMATELY VERSUS THE PRE-LOCKDOWN SITUATION

* AT MARCH 31, 2020, WAVESTONE’S NET DEBT WAS ABOUT €30 MILLION, COMPARED TO €61.7 MILLION SIX MONTHS EARLIER

* DOES NOT EXPECT ANY IMPROVEMENT DURING THE MONTH OF APRIL Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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