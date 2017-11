Nov 9 (Reuters) - WCM BETEILIGUNGS UND GRUNDBESITZ AG:

* DGAP-NEWS: WCM BETEILIGUNGS- UND GRUNDBESITZ-AG: WCM MAINTAINS PROFITABLE GROWTH IN FIRST NINE MONTHS OF 2017 - TAKEOVER BY TLG IMMOBILIEN AG PROCEEDING ON SCHEDULE

* ‍FORECAST FOR 2017 CONFIRMED​

* ‍NINE-MONTH RENTAL INCOME RISES TO EUR34.6M (PREVIOUS YEAR: EUR23.8M)​

* 9-MONTH ‍FFO I INCREASES TO EUR17.7M (PREVIOUS YEAR: EUR12.9M)​